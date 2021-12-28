«Милан» рассматривает защитника «ПСЖ» Диалло в качестве замены Кьеру
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«Милан» ищет замену защитнику Симону Кьеру, который пропустит остаток сезона из-за травмы колена.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб рассматривает кандидатуру защитника «ПСЖ» Абду Диалло. В «Милане» высоко оценивают способности 25-летнего футболиста, но многое зависит от того, готов ли «ПСЖ» расстаться с ним за приемлемые для «россонери» деньги.
Ранее L’Equipe сообщил, что «ПСЖ» планирует выставить на трансфер многих игроков, включая Диалло, чтобы вписаться в нормы финансового фэйр-плей.
В этом сезоне Диалло провёл 9 матчей во французской Лиге 1 и отметился одной голевой передачей. Также на счету сенегальца две игры в Лиге чемпионов. Он может сыграть как в центре защиты, так и слева.
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