Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» рассматривает защитника «ПСЖ» Диалло в качестве замены Кьеру

«Милан» рассматривает защитника «ПСЖ» Диалло в качестве замены Кьеру
Комментарии

«Милан» ищет замену защитнику Симону Кьеру, который пропустит остаток сезона из-за травмы колена.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб рассматривает кандидатуру защитника «ПСЖ» Абду Диалло. В «Милане» высоко оценивают способности 25-летнего футболиста, но многое зависит от того, готов ли «ПСЖ» расстаться с ним за приемлемые для «россонери» деньги.

Ранее L’Equipe сообщил, что «ПСЖ» планирует выставить на трансфер многих игроков, включая Диалло, чтобы вписаться в нормы финансового фэйр-плей.

В этом сезоне Диалло провёл 9 матчей во французской Лиге 1 и отметился одной голевой передачей. Также на счету сенегальца две игры в Лиге чемпионов. Он может сыграть как в центре защиты, так и слева.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021