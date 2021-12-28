Смородская: команда Рангника — шулеры, они посчитали чемпионат России отсталым местом

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала Ральфа Рангника и его консалтинговую фирму, которая курирует московский клуб.

«Никакой стратегии у Рангника нет. Там набор абсолютно банальных фраз — покупаем дешевле, продаём дороже. Это все отлично понимают, даже дети. Никого из тех, кого Рангник купил, он не продаст дороже. Скорее всего, это нужно только одному человеку — ему и его команде. Они авантюристы, шулеры. Я думаю, что на самом деле у них была хорошая репутация как консалтингового агентства, но они не хотели ничего консультировать. Они считали, что российский чемпионат — это что-то вроде отсталого места, в котором совершенно не надо напрягаться, не надо ничего изучать и не надо глубоко вникать в проблему.



Для Европы трансфер на 5 млн — это не деньги, поэтому накупили русских игроков за якобы небольшие европейские деньги, но громадные для российского рынка. Никогда они не продадут этих игроков дороже. В том числе иностранцев, таких как Бека-Бека, который абсолютно не увеличит свою стоимость, потому что не видно ни одного качества, которое могло бы заинтересовать кого-нибудь.



Ковровые закупки футболистов, проведённые весной и летом, — это редчайшая ситуация в футболе. Продать хороших футболистов вроде Крыховяка и закупить непонятно кого, очень средних футболистов — это абсолютно новая ситуация для российского футбола. Они обещали результат очень быстро, что ровно сейчас они начнут прекрасно выступать в Лиге чемпионов, повышать стоимость всех своих купленных игроков.



Зачем Рангник понадобился англичанам? Рангник нигде не работает вдолгую. Его «Манчестер Юнайтед» взял на временную работу, они ждут Почеттино, насколько известно всем окружающим. И пока они ждут, там будет Рангник. Но он не будет долго тренировать эту команду, чуть-чуть. Пока и там он ничего не показывает, они никого не могут обыграть, «Ньюкасл» в том числе», — сказал Смородская в эфире «Матч ТВ».