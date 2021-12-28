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Захаряну вручили премию «Первая пятёрка»

Захаряну вручили премию «Первая пятёрка»
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Полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну вручили премию «Первая пятёрка» как лучшему молодому игроку российской Премьер-Лиги в 2021 году, передаёт корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Премия «Первая пятёрка» вручается Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова.

Захаряну вручили премию «Первая пятёрка»

Захаряну вручили премию «Первая пятёрка»

Фото: «Чемпионат»

Хавбека бело-голубых на первое место поставили 64 из 100 опрошенных руководителей и тренеров клубов РПЛ, наставников юношеских сборных, представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналистов.

В этом сезоне Захарян провёл 17 матчей в Премьер-Лиге, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. «Динамо» завершило первую часть чемпионата на втором месте. Первую строчку занимает «Зенит», опережающий бело-голубых на два балла.

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