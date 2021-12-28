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«Кристал Пэлас» — «Норвич»: стартовые составы команд на матч чемпионата Англии

«Кристал Пэлас» — «Норвич»: стартовые составы команд на матч чемпионата Англии
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Стали известны стартовые составы «Кристал Пэлас» и «Норвич Сити» на матч 20-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Норвич».

«Кристал Пэлас»: Гуайта, Митчелл, Гехи, Андерсен, Уорд, Хьюз, Куйяте, Шлупп, Айю, Эдуард, Матета.

Запасные: Батлэнд, Мэтьюз, Келли, Томкинс, Фергюсон, Миливоевич, Ридевальд, Бентеке.

«Норвич»: Ганн, Яннулис, Гибсон, Байрэм, Лунги, Маклин, Гилмор, Лис-Мелу, Плахета, Айда, Дзолис.

Запасные: Маккракен, Макговерн, Кабак, Мамба, Уильямс, Дауэлл, Роу, Сарджент.

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Пол Тирни. Ему будут помогать ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери – Джон Брукс.

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