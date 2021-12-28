ЦСКА сделал предложение о трансфере хавбека «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщает Sky Germany.
По информации источника, в услугах 22-летнего французского футболиста заинтересован ЦСКА. Московский клуб сделал официальное предложение «Баварии» о трансфере. Помимо ЦСКА, игроком интересуется «Венеция». Обе команды готовы заплатить за Кюизанса около € 10 млн. Решение о трансфере футболиста будет принято в начале января. Отмечается, что Кюизанс с большой долей вероятности покинет «Баварию».
В нынешнем сезоне Кюизанс принял участие в 2 матчах за «Баварию» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
ЦСКА в 18 матчах набрал 30 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
- 28 декабря 2021
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