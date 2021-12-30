Кевин Де Брёйне опубликовал пост после победы «Манчестер Сити» над «Брентфордом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне опубликовал пост в своём «инстаграме» после победы «горожан» в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (1:0). Автором единственного гола стал Филип Фоден.

«Блестящая победа на выезде, ребята. Двигаемся дальше», — написал Де Брёйне.

Пост доступен в «инстаграме» Кевина Де Брёйне.

«Манчестер Сити» набрал 50 очков и занимает первой место в турнирной таблице АПЛ. «Брентфорд» (20) находится на 14-й позиции.

Видеообзор матча «Брентфорд» — «Манчестер Сити»

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