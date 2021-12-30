«Я вам не верю». Хосеп Гвардиола ответил журналисту после победы над «Брентфордом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил журналисту, который заявил, что титул уже у «горожан» в кармане. Вчера, 29 декабря, лидер чемпионата в 20-м туре английской Премьер-лиги победил «Брентфорд» (1:0).

«Спасибо за приятные слова, потому что мы побеждаем. Но я вам не верю. Вы говорите, что титул уже наш. Однако «Челси» и «Ливерпуль» — это более чем исключительные команды. Одна — действующий победитель Лиги чемпионов. «Ливерпуль» — наш главный соперник в последние годы.

Можно набрать ещё 54 очка, и мы думаем лишь о следующей игре. К сожалению, нам нужно будет вскоре вернуться в Лондон и провести ранний матч. Но у нас хороший настрой», — цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба.

Видеообзор матча «Брентфорд» — «Манчестер Сити»

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков в 20 матчах. На втором месте — «Челси» (42 очка в 20 играх), на третьей — «Ливерпуль» (41 в 19). 1 января «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Арсеналом».

Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.