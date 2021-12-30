Легендарный форвард Иан Райт высказал мнение о неуважении к Кубку африканских наций.
«Кубок африканских наций – один из самых неуважаемых турниров в мире. Вы можете представить, чтобы европейские футболисты не выступали за свою страну на чемпионате континента? Это высшая честь для любого игрока. Освещение турнира не выдерживает никакой критики. Мы играли на Евро в десятке стран в разгар пандемии – и ничего. А сейчас все матчи будут проходить в одной стране, в Камеруне. Разве это является проблемой? Почему африканским спортсменам задают вопросы о выступлении за сборную? Английских футболистов же о подобном не спрашивают. Неужели журналисты не понимают, насколько важно это соревнование для африканцев: игроков, тренеров, болельщиков и всего континента? Желаю Камеруну успешно провести этот турнир, а игрокам и болельщикам – удачи», — заявил Райт.
Монолог Райта был опубликован в «твиттере» журналиста Майка Мадоды. Иан является вторым бомбардиром в истории лондонского «Арсенала» (185 голов) и входит в Зал славы английского футбола.
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