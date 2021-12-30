Орлов: неправда, что Миллер раздавал премиальные в раздевалке «Зенита»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова бывшего футболиста «Зенита» Баселя Абдулфаттаха, рассказавшего в интервью «Чемпионату» о премиальных, которые игроки команды из Санкт-Петербурга получали от главы «Газпрома» Алексея Миллера.



«То, что сказал Абдулфаттах — это неправда. Миллер никогда никому не раздавал премиальные в раздевалке. Я бывал в этой раздевалке в разные времена. Но чтобы раздавал кому-то Миллер? Ха-ха. Ну это уже совсем», — рассказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».



Напомним, Абдулфаттах рассказал, что Алексей Миллер однажды пообещал игрокам молодёжной команды «Зенита» четверные премиальные за победу над сверстниками из московского «Динамо» (4:0).