Орлов: неправда, что Миллер раздавал премиальные в раздевалке «Зенита»
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова бывшего футболиста «Зенита» Баселя Абдулфаттаха, рассказавшего в интервью «Чемпионату» о премиальных, которые игроки команды из Санкт-Петербурга получали от главы «Газпрома» Алексея Миллера.
«То, что сказал Абдулфаттах — это неправда. Миллер никогда никому не раздавал премиальные в раздевалке. Я бывал в этой раздевалке в разные времена. Но чтобы раздавал кому-то Миллер? Ха-ха. Ну это уже совсем», — рассказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».
Напомним, Абдулфаттах рассказал, что Алексей Миллер однажды пообещал игрокам молодёжной команды «Зенита» четверные премиальные за победу над сверстниками из московского «Динамо» (4:0).
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