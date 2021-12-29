Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-футболист «Зенита» рассказал, какие премиальные Алексей Миллер выплачивал за победы

Экс-футболист «Зенита» рассказал, какие премиальные Алексей Миллер выплачивал за победы
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Басель Абдулфаттах в интервью «Чемпионату» рассказал, какие премиальные глава «Газпрома» Алексей Миллер выплачивал игрокам петербургской команды за победы.

«Премиальные за победы полагались всем. Даже тем, кто оставался в запасе. Все получали 100% премиальных. То ли € 7000, то ли $ 7000. Помню, была встреча с «Кубанью» – важная игра, потому что «Зенит» несколько матчей не побеждал. Я тогда был в хорошей форме, даже Адвокат хвалил. Против «Кубани» я не вышел, хотя меня отправили разминаться. В результате мы победили – 2:0. Сидим в раздевалке, заходит очень довольный Алексей Миллер и говорит: «Сегодня двойные». Больше всего радовались молодые. Нас было 4 или 5 человек тогда в заявке на матч.

Часто ли заходил Миллер? Я сам был не так много раз, но мне говорили, что редко. Приходил после игр со «Спартаком» или ещё с кем-то из топ-клубов. Помню, однажды пришёл даже на матч молодёжной команды. Мы в том же году победили дубль «Динамо» – 4:0. Зашёл в раздевалку и сказал: «Четверные».

В молодёжке премиальные были 15 тысяч рублей. Для молодого игрока 60 тысяч – это весьма существенно. Ну и вообще было приятно, что человек такого масштаба ходит на молодёжку и интересуется матчами команды», — сказал Абдулфаттах.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Пули вспахивали газон рядом со мной». Как воспитанник «Зенита» стал чемпионом Сирии «Пули вспахивали газон рядом со мной». Как воспитанник «Зенита» стал чемпионом Сирии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021