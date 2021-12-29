Экс-футболист «Зенита» рассказал, какие премиальные Алексей Миллер выплачивал за победы

Бывший футболист «Зенита» Басель Абдулфаттах в интервью «Чемпионату» рассказал, какие премиальные глава «Газпрома» Алексей Миллер выплачивал игрокам петербургской команды за победы.

«Премиальные за победы полагались всем. Даже тем, кто оставался в запасе. Все получали 100% премиальных. То ли € 7000, то ли $ 7000. Помню, была встреча с «Кубанью» – важная игра, потому что «Зенит» несколько матчей не побеждал. Я тогда был в хорошей форме, даже Адвокат хвалил. Против «Кубани» я не вышел, хотя меня отправили разминаться. В результате мы победили – 2:0. Сидим в раздевалке, заходит очень довольный Алексей Миллер и говорит: «Сегодня двойные». Больше всего радовались молодые. Нас было 4 или 5 человек тогда в заявке на матч.



Часто ли заходил Миллер? Я сам был не так много раз, но мне говорили, что редко. Приходил после игр со «Спартаком» или ещё с кем-то из топ-клубов. Помню, однажды пришёл даже на матч молодёжной команды. Мы в том же году победили дубль «Динамо» – 4:0. Зашёл в раздевалку и сказал: «Четверные».



В молодёжке премиальные были 15 тысяч рублей. Для молодого игрока 60 тысяч – это весьма существенно. Ну и вообще было приятно, что человек такого масштаба ходит на молодёжку и интересуется матчами команды», — сказал Абдулфаттах.

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