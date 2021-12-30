Владимир Путин присвоил российское гражданство бразильскому тренеру «Зенита» де Оливейре

Президент России Владимир Путин подписал указ «О приёме в гражданство Российской Федерации», в котором присвоил гражданство ассистенту Сергея Семака в «Зените» бразильцу Виллиаму де Оливейре и начальнику клуба украинцу Евгению Кошелеву.
«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Де Оливейра Виллиама Артура, родившегося 20 октября 1982 года в Бразилии, и Кошелева Евгения Валентиновича, родившегося 20 июля 1979 года на Украине», — прописано в Указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
В 2015 году Оливейра стал переводчиком и помощником главного тренера «Зенита» Сергея Семака. В 2019 году специалист вошёл в тренерский штаб Семака в «Зените». Кошелев работает в «Зените» с 2009 года. Изначально он занимал должность заместителя директора академии клуба, а в 2014 году занял пост начальника команды.
- 30 декабря 2021
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