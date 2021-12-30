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Орлов: Азмун не уйдёт из «Зенита» зимой

Орлов: Азмун не уйдёт из «Зенита» зимой
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал о возможном уходе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна и клуба из Санкт-Петербурга.

«Азмун не уйдёт из «Зенита» этой зимой. Теперь это уже очевидно. А что касается лета, то он не скрывает своих планов. Когда Сердар будет уходить свободным агентом, он получит подъёмные в новом клубе. Ну чего эти € 4 млн «Зениту», если уйдёт Азмун и вдруг уйдёт Дзюба в аренду? Как выигрывать чемпионат страны?» — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.

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