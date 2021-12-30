«Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли» объявили стартовые составы на матч чемпионата Англии

Сегодня, 30 декабря, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Встреча 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли».
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Эрик Бейи, Аарон Ван-Биссака, Неманья Матич, Скотт Мактоминей, Мэйсон Гринвуд, Джейдон Санчо, Криштиану Роналду, Эдинсон Кавани.
«Бёрнли»: Уэйн Хеннесси, Чарли Тейлор, Бен Ми, Джеймс Тарковски, Мэттью Лоутон, Джек Корк, Эшли Вествуд, Йоханн Гудмундссон, Аарон Леннон, Дуайт Макнил, Крис Вуд.
«Манчестер Сити» набрал 50 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров соревнований входят также «Челси» (42) и «Ливерпуль» (41). «Манчестер Юнайтед» (28) располагается на седьмом месте.
- 30 декабря 2021
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