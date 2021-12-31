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Буффон: я говорил, что с приходом Роналду «Ювентус» лишился ДНК, но это была не его вина

Буффон: я говорил, что с приходом Роналду «Ювентус» лишился ДНК, но это была не его вина
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Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон, долгое время выступавший за «Ювентус», высказался о влиянии форварда Криштиану Роналду на команду из Турина. Ранее легендарный вратарь заявил, что с приходом португальца «Юве» потерял часть ДНК.

Роналду выступал за «Ювентус» на протяжении трёх лет, за это время он забил 101 мяч. Тем не менее с ним команда так и не выиграла Лигу чемпионов, о чём многие мечтали в Турине.

«Я говорил, что с Роналду «Ювентус» потерял часть ДНК, потому что я так действительно думаю. Но если мы берём ситуацию глубже, то это не вина Криштиану, ведь он — топ-игрок. Когда подписываешь футболиста такого калибра, понимаешь, во что ввязываешься.

В таких ситуациях игроки должны быть готовы к переходу подобного футболиста. И, на мой взгляд, многие не были готовы», — цитирует Буффона Football Italia.

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