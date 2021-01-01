Вратарь «Барселоны» может покинуть клуб

32-летний вратарь «Барселоны» Нето может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии. В услугах игрока заинтересован «Фламенго», сообщает Sport.es.
По информации источника, голкипер хочет получать больше игрового времени. В связи с этим бразильский футболист может покинуть команду нынешней зимой либо летом. Представители «Фламенго» уже провели переговоры с Нето.
Вратарь выступает за «Барселону» с 2019 года, куда перешёл из «Валенсии» за € 26 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Нето принял участие в двух матчах, в которых пропустил три мяча.
Видеообзор матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона»:
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