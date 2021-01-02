«Чем думают люди?» Бент — о возможном отсутствии Лукаку в матче с «Ливерпулем»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Даррен Бент прокомментировал информацию о том, что форвард «Челси» Ромелу Лукаку не сыграет в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».



«Я понимаю, что Лукаку поступил неправильно и должен быть наказан соответствующим образом, но оставлять его сегодня вне состава в одной из важнейших игр сезона, когда клуб пытается продолжить борьбу в чемпионской гонке, а форма игрока в последних матчах была фантастической… Чем думают люди?» — написал Бент на своей странице в «Твиттере».

Ранее Ромелу Лукаку дал большое интервью итальянским СМИ, в котором рассказал про обстоятельства ухода из «Интера» и недовольство схемой Тухеля в «Челси».

Матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 2 января, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Ливерпуль».

Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.