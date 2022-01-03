«Манчестер Юнайтед» не позволит Лингарду уйти в «Вест Хэм» зимой
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард не покинет команду в зимнее трансферное окно. В возвращении английского футболиста заинтересован «Вест Хэм», но манкунианцы не готовы отпускать игрока к конкуренту за место в топ-4 турнирной таблицы чемпионата Англии. Об этом сообщает The Mirror.
29-летний Лингард выступал в составе «молотобойцев» с января по июнь 2021 года, проведя за команду 16 матчей, забив девять голов и отдав пять голевых передач. В нынешнем сезоне на счету полузащитника 12 матчей во всех турнирах, два гола и одна голевая передача. Контракт английского футболиста истекает в конце текущего сезона.
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