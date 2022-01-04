Дзадза может покинуть «Торино» в январе
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Итальянский нападающий «Торино» Симоне Дзадза может покинуть команду в январе, сообщил в своём «твиттере» инсайдер Николо Скира.
По информации источника, вероятность ухода игрока из клуба высока. Форвард предложен двум другим клубам из чемпионата Италии. Дзадза может продолжить карьеру в «Венеции» или «Болоньи».
В текущем сезоне на счету итальянца всего 8 игр. Суммарно игрок провёл на поле 189 минут, но ни одним результативным действием так и не отметился.
Всего за «Торино» у итальянского нападающего 100 сыгранных матчей, в которых ему удалось отметиться 20 забитыми мячами и 9 результативными передачами.
Контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в € 2 млн.
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