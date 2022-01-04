В «Ньюкасле» уверены, что подпишут Кирана Триппьера

В «Ньюкасл Юнайтед» уверены, что клуб сможет подписать английского защитника «Атлетико Мадрид» Кирана Триппьера, сообщил в своём «твиттере» инсайдер Фабрицио Романо.



По информации источника, английский клуб заплатит за англичанина около £ 25 млн. Также сообщается, что, возможно, в будущем ещё и будут заплачены бонусы испанскому клубу за трансфер. Игрок же сам желает переехать в Англию, а клуб из Мадрида уже начал искать ему замену.



Английский защитник стал игроком «Атлетико» летом 2019 года, перейдя из «Тоттенхэма» за € 22 млн. Действующее соглашение Триппьера с испанским клубом действует до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 18 млн.



В нынешнем сезоне Триппьер не отметился голевыми действиями в 17 матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов.

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