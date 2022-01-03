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«Ньюкасл» в ближайшие дни закроет сделку по Триппьеру

«Ньюкасл» в ближайшие дни закроет сделку по Триппьеру
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Защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппьер в ближайшее время должен стать игроком «Ньюкасла». Сделка ещё не завершена, но английский клуб работает над финальным предложением по игроку, чтобы закрыть её в ближайшие дни. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

31-летний Триппьер, ранее выступавший за «Манчестер Сити», «Барнсли», «Бёрнли» и «Тоттенхэм», хочет вернуться в английскую Премьер-лигу. «Ньюкасл» работает над этим переходом с декабря 2021 года.

Английский защитник стал игроком «Атлетико» летом 2019 года, перейдя из «Тоттенхэма» за € 22 млн. Действующее соглашение Триппьера с испанским клубом действует до 2023 года, портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 18 млн.

В нынешнем сезоне Триппьер в 17 матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов не отметился голевыми действиями.

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