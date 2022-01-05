Источник: Триппьер перешёл в «Ньюкасл»

Защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппьер в ближайшее время станет игроком «Ньюкасла». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, английский клуб заплатит за футболиста около € 15 млн плюс возможные бонусы. 31-летний Триппьер, ранее выступавший за «Манчестер Сити», «Барнсли», «Бёрнли» и «Тоттенхэм», хочет вернуться в английскую Премьер-лигу.

Английский защитник стал игроком «Атлетико» летом 2019 года, перейдя из «Тоттенхэма» за € 22 млн. Действующее соглашение Триппьера с испанским клубом действует до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 18 млн.



В нынешнем сезоне Триппьер не отметился голевыми действиями в 17 матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов.