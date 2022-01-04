Эрлинг Холанд не хочет играть вместе с Килианом Мбаппе в «Реале»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не хочет переходить в мадридский «Реал». Об этом сообщает Cuatro.

По информации источника, норвежец намерен стать единоличным лидером своей будущей команды, поэтому хотел бы не пересекаться в одном клубе с форвардом «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе. Ранее появлялась информация, что француз летом присоединится к «Реалу».

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги 21-летний Холанд забил 13 голов и отдал четыре голевые передачи в 11 матчах. Контракт форварда истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает нападающего в € 150 млн.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 17 матчах французской Лиги 1, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. Также на его счету 4 гола в шести матчах в Лиге чемпионов и 5 голов в двух играх Кубка Франции.