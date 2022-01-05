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Червиченко — об уходе Гончаренко: недовольство логично. «Краснодар» должен биться за титул

Червиченко — об уходе Гончаренко: недовольство логично. «Краснодар» должен биться за титул
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на отставку главного тренера Виктора Гончаренко из «Краснодара».

«При таком материальном обеспечении, стадионе пытаться заскочить на подножку уходящего в Европу трамвая — несолидно. С таким набором игроков и хозяином клуба «Краснодар» должен сражаться за чемпионство, а не цепляться за зону еврокубков. Недовольство хозяина клуба логично. «Краснодару» давно пора что-то выигрывать.

Гончаренко — хороший тренер, но помните, как в фильме говорили: «Ну, не орёл». Что касается Николича, то это наиболее интересная кандидатура для любого клуба, который хочет сражаться за высокие места. В самых сложных условиях давал очень хороший результат», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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