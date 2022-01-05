Червиченко — об уходе Гончаренко: недовольство логично. «Краснодар» должен биться за титул

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на отставку главного тренера Виктора Гончаренко из «Краснодара».



«При таком материальном обеспечении, стадионе пытаться заскочить на подножку уходящего в Европу трамвая — несолидно. С таким набором игроков и хозяином клуба «Краснодар» должен сражаться за чемпионство, а не цепляться за зону еврокубков. Недовольство хозяина клуба логично. «Краснодару» давно пора что-то выигрывать.



Гончаренко — хороший тренер, но помните, как в фильме говорили: «Ну, не орёл». Что касается Николича, то это наиболее интересная кандидатура для любого клуба, который хочет сражаться за высокие места. В самых сложных условиях давал очень хороший результат», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.