Процент побед Гончаренко в «Краснодаре» — 42%. Хуже было только у Муслина

Сегодня «Краснодар» объявил о решении отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко.
Белорусский специалист был восьмым тренером в истории клуба за 13 лет. При нём команда провела 26 матчей во всех турнирах (24 в РПЛ и 2 — в Кубке России), в которых одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.
Процент побед Гончаренко в «Краснодаре» — 42%. Хуже показатель за всю историю клуба только у Славолюба Муслина — 37%, он отработал 83 матча.
У предыдущего тренера «Краснодара» Мурада Мусаева процент побед составил 45%. Лучший процент (58%) у первого тренера в истории «быков» Владимира Волчека, но он тренировал команду ещё во втором дивизионе. В период РПЛ первым идёт Олег Кононов (55%).
«Краснодар» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата. После зимнего перерыва команда 26 февраля примет московский «Локомотив».
- 5 января 2022
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