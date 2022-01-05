Аллегри: Мората не уйдёт, тема закрыта

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что форвард Альваро Мората не покинет команду в январское трансферное окно.
«Мората не уйдёт. В прошлом сезоне он забил 21 гол, в этом уже 7. Проблема Альваро в том, что он вечно думает, что ему чего-то не хватает. Я разговаривал с ним и сказал, что он не уйдёт, потому что его могут заменить лишь четыре или пять форвардов в мире. Альваро в хорошем настроении, тема закрыта», — цитирует Аллегри Tuttomercatoweb.
Напомним, Морату хочет подписать «Барселона». Сообщалось, что форвард тоже хочет уйти и стороны ведут переговоры.
В нынешнем сезоне Мората забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи в 18 матчах чемпионата Италии. На его счету также 2 гола и голевая передача в пяти матчах Лиги чемпионов.
- 5 января 2022
-
17:39
-
17:32
-
17:24
-
16:52
-
16:37
-
16:33
-
16:11
-
16:04
-
15:42
-
15:42
-
15:13
-
14:52
-
14:44
-
14:22
-
14:22
-
14:12
-
13:52
-
13:44
-
13:44
-
13:31
-
13:23
-
13:19
-
12:50
-
12:50
-
12:31
-
12:22
-
11:55
-
11:43
-
11:37
-
11:30
-
11:14
-
11:03
-
10:48
-
10:43
-
10:31