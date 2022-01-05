Защитник «Ромы» Крис Смоллинг согласился сделать прививку от коронавируса

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг согласился пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщает Sky Sports.



По информации источника, английский футболист был одним из 10 игроков Серии А, которые ещё не прививались. Накануне в Италии изменились правила участия непривитых футболистов в соревнованиях. Теперь лишь те игроки, которые получили хотя бы одну дозу вакцины, могут находиться в раздевалке на стадионе и, следовательно, участвовать в матчах Серии А, В и С. Сообщается, что в связи с этими изменениями в регламенте Смоллинг принял решение сделать прививку.



Напомним, Смоллинг выступает за «Рому» с 2019 года. В нынешнем сезоне 32-летний футболист принял участие в 11 матчах итальянской Серии А и забил 2 гола.