Защитник «Ромы» Крис Смоллинг согласился сделать прививку от коронавируса
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Защитник «Ромы» Крис Смоллинг согласился пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщает Sky Sports.
По информации источника, английский футболист был одним из 10 игроков Серии А, которые ещё не прививались. Накануне в Италии изменились правила участия непривитых футболистов в соревнованиях. Теперь лишь те игроки, которые получили хотя бы одну дозу вакцины, могут находиться в раздевалке на стадионе и, следовательно, участвовать в матчах Серии А, В и С. Сообщается, что в связи с этими изменениями в регламенте Смоллинг принял решение сделать прививку.
Напомним, Смоллинг выступает за «Рому» с 2019 года. В нынешнем сезоне 32-летний футболист принял участие в 11 матчах итальянской Серии А и забил 2 гола.
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