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«Ливерпуль» может расстаться с двумя защитниками в зимнее трансферное окно

«Ливерпуль» может расстаться с двумя защитниками в зимнее трансферное окно
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Защитники «Ливерпуля» Неко Уильямс и Натаниел Филлипс могут покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

По информации источника, клуб готов отпустить двух игроков. Уильямс хочет уйти из «Ливерпуля», чтобы получать больше игрового времени в преддверии чемпионата мира в Катаре. К Филлипсу есть интерес из Италии, и мерсисайдский клуб готов расстаться с футболистом за сумму около € 18 млн.

Контракт Уильямса с красными рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 8 млн.

Действующее соглашение Филлипса с «Ливерпулем» истекает в июне 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 8 млн.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль»:

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