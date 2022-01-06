Стали известны претенденты на приз игроку месяца в английской Премьер-лиге

Стали известны претенденты на награду лучшему игроку английской Премьер-лиги в декабре. О претендентах сообщила пресс-служба первенства.

На приз претендуют 7 игроков: защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон, нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли, полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт, полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор, нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин и нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг.

Ранее стали известны претенденты на награду лучшему тренеру английской Премьер-лиги в декабре. Приз могут получить Микель Артета, возглавляющий «Арсенал», команда которого одержала 4 победы и потерпела 2 поражения в 6 матчах, Хосеп Гвардиола, тренирующий «Манчестер Сити», одержавший 7 побед в 7 матчах, Юрген Клопп из «Ливерпуля» и Антонио Конте из «Тоттенхэма».