Гвардиола, Клопп, Артета и Конте претендуют на звание лучшего тренера АПЛ в декабре

Стали известны претенденты на награду лучшему тренеру английской Премьер-лиги в декабре. О претендентах сообщила пресс-служба первенства.



Приз могут получить Микель Артета, возглавляющий «Арсенал», команда которого одержала 4 победы и потерпела 2 поражения в 6 матчах, Хосеп Гвардиола, тренирующий «Манчестер Сити», одержавший 7 побед в 7 матчах, Юрген Клопп из «Ливерпуля» и Антонио Конте из «Тоттенхэма».

Ранее ФИФА на своём официальном сайте опубликовала шорт-лист кандидатов на премию имени Ференца Пушкаша, которая вручается игроку, забившему самый красивый гол года. На приз за самый красивый гол 2021 года претендуют нападающий сборной Чехии Патрик Шик, футболист «Порту» Мехди Тареми и бывший игрок «Тоттенхэма» Эрик Ламела.