«Рома» планирует арендовать защитника «Барселоны» в январе

Французский защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити в зимнее трансферное окно может перейти в «Рому» на правах аренды. Команда Жозе Моуринью в январе планирует усилить состав новыми игроками. Об этом сообщает El Nacional.

28-летний Юмтити стал игроком «Барселоны» в 2016 году, перейдя из «Лиона». Французский защитник не входит в планы наставника сине-гранатовых Хави и в скором времени может покинуть команду. В нынешнем сезоне футболист принял участие в одном матче чемпионата Испании, не отметившись голевыми действиями.



Контракт Юмтити истекает летом 2023 года, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2 млн.



Ранее стало известно, что «Рома» близка к заключению арендного соглашения с полузащитником «Арсенала» Эйнсли Мэйтлендом-Найлсом.