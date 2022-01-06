В «Роме» подтвердили скорый переход полузащитника «Арсенала»
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Спортивный директор «Ромы» Тьяго Пинто подтвердил, что клуб близок к заключению аренды по полузащитнику лондонского «Арсенала» Эйнсли Мэйтленду-Найлсу.
«Мы близки к заключению сделки по Мэйтленду-Найлсу», — приводит слова функционера журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что «Рома» арендует 24-летнего английского полузащитника до конца сезона за € 1 млн с учётом бонусов. Арендное соглашение не будет включать в себя право выкупа футболиста.
Мэйтленд-Найлс — воспитанник «Арсенала». В нынешнем сезоне полузащитник в 11 матчах во всех турнирах отметился одной голевой передачей. Контракт футболиста с английским клубом истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает Мэйтленда-Найлса в € 12 млн.
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