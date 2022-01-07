Дестро, забивший 8-й гол в сезоне, ответил на вопрос о возвращении в сборную Италии

Нападающий «Дженоа» Маттиа Дестро прокомментировал ничью с «Сассуоло» (1:1).



«Это был хороший гол, я должен продолжать в том же духе. Мы рады, что добыли ничью в матче с такой сильной командой, как «Сассуоло». Мы понимаем, как необходимо сейчас зарабатывать очки, потому что наше положение в турнирной таблице оставляет желать лучшего. Мы на правильном пути, потому что даже сегодня игра сложилась положительно.

Что касается национальной команды, я продолжаю делать свою работу для клуба, а если меня вызовут в сборную, значит, так надо. Нападающий живёт голами», – цитирует футболиста Tuttomercatoweb.

Шевченко стал главным тренером «Дженоа» 7 ноября. До того в своей тренерской карьере он успел поработать главным тренером только в сборной Украины.