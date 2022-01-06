Андрей Шевченко прокомментировал слухи о трансфере Алексея Миранчука
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Главный тренер итальянского «Дженоа» Андрей Шевченко после матча 20-го тура Серии А с «Сассуоло» (1:1) высказался о возможном подписании полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Я только довожу до нашего директора свою позицию, а выбор делают он и президент. Я работаю с теми футболистами, которые у нас есть, и я доволен их отношением к работе. А трансферы зависят от клуба», – цитирует Шевченко Calciomercato.
Шевченко стал главным тренером «Дженоа» 7 ноября. До того в своей тренерской карьере он успел поработать главным тренером только в сборной Украины. 28 декабря стало известно, что специалист заразился коронавирусом. Ранее сообщалось, что «Интер» рассматривает возможность аренды Миранчука.
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