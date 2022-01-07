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Локателли — о ничьей с «Наполи»: «Юве» хотел победить. Жаль, что пропустили первыми

Локателли — о ничьей с «Наполи»: «Юве» хотел победить. Жаль, что пропустили первыми
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Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли прокомментировал результат матча 20-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (1:1).

«Думаю, есть определённое сожаление, потому что мы хотели победить. Жаль, что мы пропустили первыми, мы хотели победить, особенно дома.

Мы играли интенсивно, как и просил тренер, и старались так действовать все 90 минут, чтобы взять важные три очка дома.

Впереди важный месяц, который может стать решающим, потому что предстоит провести несколько очных противостояний с конкурентами. Нам нужно набрать как можно больше очков», — цитирует Локателли издание Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Наполи» (40) располагается на третьем месте в турнирной таблице. «Ювентус» (35) — на пятом.

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