Локателли — о ничьей с «Наполи»: «Юве» хотел победить. Жаль, что пропустили первыми

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли прокомментировал результат матча 20-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (1:1).



«Думаю, есть определённое сожаление, потому что мы хотели победить. Жаль, что мы пропустили первыми, мы хотели победить, особенно дома.



Мы играли интенсивно, как и просил тренер, и старались так действовать все 90 минут, чтобы взять важные три очка дома.



Впереди важный месяц, который может стать решающим, потому что предстоит провести несколько очных противостояний с конкурентами. Нам нужно набрать как можно больше очков», — цитирует Локателли издание Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Наполи» (40) располагается на третьем месте в турнирной таблице. «Ювентус» (35) — на пятом.