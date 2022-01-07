«Зенит» объявил об уходе Эмануэля Мамманы

«Зенит» объявил об уходе аргентинского защитника Эмануэля Мамманы. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Эмануэля Мамману за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба «Зенита».

Маммана перешёл в «Зенит» из «Лиона» в 2017 году. С 2014 по 2016 год защитник выступал за основную команду «Ривер Плейт». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 4 матчах Российской Премьер-Лиги за «Сочи», в котором выступает на правах аренды, и не отметился результативными действиями.



Контракт аргентинца с сине-бело-голубыми был рассчитан до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает центрального защитника в € 2 млн.