«Зенит» объявил об уходе Эмануэля Мамманы

«Зенит» объявил об уходе аргентинского защитника Эмануэля Мамманы. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.
«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Эмануэля Мамману за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба «Зенита».
Маммана перешёл в «Зенит» из «Лиона» в 2017 году. С 2014 по 2016 год защитник выступал за основную команду «Ривер Плейт». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 4 матчах Российской Премьер-Лиги за «Сочи», в котором выступает на правах аренды, и не отметился результативными действиями.
Контракт аргентинца с сине-бело-голубыми был рассчитан до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает центрального защитника в € 2 млн.
- 7 января 2022
-
13:50
-
13:32
-
13:30
-
13:23
-
13:16
-
12:52
-
12:34
-
12:32
-
12:10
-
11:57
-
11:42
-
11:29
-
11:16
-
11:10
-
11:08
-
10:47
-
10:46
-
10:44
-
10:40
-
10:19
-
10:07
-
10:02
-
09:46
-
09:38
-
09:31
-
09:30
-
09:20
-
08:29
-
08:09
-
04:54
-
04:22
-
03:15
-
02:34
-
02:08
-
01:50