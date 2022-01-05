Источник: Маммана выкупил свой контракт у «Зенита», чтобы перейти в «Ривер Плейт»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана в ближайшее время вернётся в «Ривер Плейт». Об этом сообщает журналист Валли Яковчевич в своём «твиттере».

По информации инсайдера, футболист уже заплатил клубу из Санкт-Петербурга за свой будущий уход. Он находится в хорошей физической форме и готов к выступлениям на высоком уровне.

Маммана перешёл в «Зенит» из «Лиона» в 2017 году. С 2014 по 2016 год защитник выступал за основную команду «Ривер Плейт». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 4 матчах Российской Премьер-Лиги за «Сочи» и не отметился результативными действиями.



Контракт аргентинца с сине-бело-голубыми рассчитан до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает центрального защитника в € 2 млн.