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«Челси» не собирается выкупать полузащитника «Атлетико»

«Челси» не собирается выкупать полузащитника «Атлетико»
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Хавбек мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес, выступающий на правах аренды за лондонский «Челси», вероятно, вернётся в испанскую команду в конце сезона. Об этом сообщает Express Sport.

Хоть 27-летний полузащитник и начал набирать форму в составе «Челси», руководители английского клуба не хотят активировать сумму выкупа Сауля у «Атлетико» в размере € 36 млн.

Сауль в 12 матчах за лондонскую команду не отметился голевыми действиями. Контракт испанского футболиста с «Атлетико» истекает в 2026 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 35 млн.

«Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем», уступая 0:2 по ходу матча:

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