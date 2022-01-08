«Марсель» обыграл «Бордо» в матче чемпионата Франции
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Завершился матч 20-го тура чемпионата Франции, в котором «Бордо» принимал «Марсель». Встреча состоялась в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Победный гол в этой встрече на 37-й минуте забил Дженгиз Ундер.
«Марсель» находится на втором месте турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав 36 очков. От лидирующего «Пари Сен-Жермен» команда отстает на 10 очков. Беспроигрышная серия команды в чемпионате Франции составляет три матча (две победы и ничья).
«Бордо», в свою очередь, находится на 17-м месте в турнирной таблице, записав в свой актив 17 очков. Команда потерпела второе поражение подряд.
В следующем туре «Марсель» встретится с «Лиллем», а «Бордо» сыграет с «Ренном».
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