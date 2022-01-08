Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У Антуана Гризманна рецидив травмы бедра

У Антуана Гризманна рецидив травмы бедра
Комментарии

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн получил травму, сообщает пресс-служба испанской команды.

У французского футболиста случился рецидив мышечной травмы правого бедра. Таким образом, Гризманн может пропустить полуфинальный матч за Суперкубок Испании с «Атлетиком».

Матч 1/2 финала Суперкубка Испании «Атлетико» — «Атлетик» состоится 13 января на «Международном стадионе имени Короля Фахда» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало встречи — в 22:00 мск.

Напомним, Гризманн вернулся в мадридский «Атлетико» из «Барселоны» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне 30-летний французский форвард принял участие в 13 матчах испанской Примеры за «Атлетико», забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022