У Антуана Гризманна рецидив травмы бедра
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Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн получил травму, сообщает пресс-служба испанской команды.
У французского футболиста случился рецидив мышечной травмы правого бедра. Таким образом, Гризманн может пропустить полуфинальный матч за Суперкубок Испании с «Атлетиком».
Матч 1/2 финала Суперкубка Испании «Атлетико» — «Атлетик» состоится 13 января на «Международном стадионе имени Короля Фахда» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало встречи — в 22:00 мск.
Напомним, Гризманн вернулся в мадридский «Атлетико» из «Барселоны» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне 30-летний французский форвард принял участие в 13 матчах испанской Примеры за «Атлетико», забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
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