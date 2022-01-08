Экс-игрок «Челси»: клуб не продаст Лукаку. Думаю, его слова были неверно истолкованы

Бывший футболист «Челси» Жереми Нжитап высказался о скандальном интервью форварда английского клуба Ромелу Лукаку.
«Я был немного удивлён. Как бывший игрок знаю, что таких ситуаций бывает много. Но когда я смотрю последние выступления Лукаку, то вижу, что его настрой просто великолепен. Не видел его на тренировке, но на поле он хорош и разделяет радость с болельщиками. Он отдаёт всего себя.
То, что я читал и слышал, не соответствовало тому, что я видел. Если ты недоволен, то зачем борешься? Ты можешь лгать себе, но мотивация не будет такой. Клубу не стоит держать игроков, у которых нет амбиций и мотивации. Но когда я смотрю на Лукаку, мне кажется, что его слова могли быть неверно истолкованы.
Нет никаких сомнений в том, что Лукаку — один из сильнейших форвардов мира. Для «Челси» потеря Лукаку была бы огромной. Думаю, они не продадут его. Я не нахожусь в клубе, поэтому не знаю наверняка, что там происходит, но, наблюдая за ним, я не вижу никаких проблем», — приводит слова Жереми Goal.com.
Ранее бельгиец дал большое интервью Sky Sport Italia, в котором рассказал про обстоятельства ухода из «Интера» и недовольство схемой главного тренера Томаса Тухеля в «Челси». После этого Тухель не включил Лукаку на матч 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:2), а клуб оштрафовал форварда. Ромелу извинился и вернулся к работе с командой.
- 8 января 2022
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