Андрей Шевченко рассказал о трансферных планах «Дженоа»
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Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко рассказал о трансферных планах команды на зиму.
«Хорошо, что команда вышла из периода, когда она долго не побеждала в чемпионате. Трансферное окно закроется в конце января. Мы хотим приобрести футболистов, которые реально смогут усилить нашу команду. Для сохранения прописки в серии А самое важное – создать правильный настрой у игроков. Всегда это подчёркивал, партнёры по команде хорошо показывают себя в этом плане. Сейчас я думаю только о «Специи». О кубковой встрече с «Миланом» мы подумаем позже. Кришито сдал отрицательный тест на коронавирус. Он пройдёт медобследование. В игре с «Аталантой» он столкнулся с некоторыми проблемами», – цитирует Шевченко Tuttomercatoweb.
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