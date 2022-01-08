«Интер» предложил «Эвертону» бесплатно подписать Алексиса Санчеса

33-летний нападающий миланского «Интера» Алексис Санчес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.



Как сообщает Daily Mail, «Интер» предложил «Эвертону» бесплатно подписать чилийца. Боссы «нерадзурри» хотят, чтобы Санчес ушёл, потому что клуб стремится разгрузить зарплатную ведомость.



Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» может арендовать Санчеса.



Алексис выступает за миланский клуб с 2020 года, куда перешёл на правах свободного агента. Контракт футболиста с «Интером» рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет € 3,5 млн. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А чилиец сыграл в 12 матчах, забил два гола и сделал три результативные передачи.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Эвертон» — «Брайтон»:

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