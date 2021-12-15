«Барселона» хочет обменять Люка де Йонга на Алексиса Санчеса

Нападающий миланского «Интера» Алексис Санчес может продолжить карьеру в испанской Примере. «Барселона» хочет арендовать 32-летнего игрока, сообщает Sport.es.
По информации источника, сине-гранатовые хотят избавиться от форварда Люка де Йонга, арендованного у «Севильи». Между «Барсой», «Севильей» и «Интером» может произойти сложная трёхсторонняя сделка. С согласия андалусийского клуба в стан «нерадзурри» на правах аренды может отправиться де Йонг, а в «Барселону» перейдёт Санчес.
Сделка состоится только при одобрении главного тренера каталонцев Хави.
Алексис выступает за миланский клуб с 2020 года. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А чилиец сыграл в 10 матчах, забил один гол и сделал три голевые передачи.
Видеообзор матча 17-го тура Примеры «Осасуна» — «Барселона»:
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