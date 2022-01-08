Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер назвал любимого игрока в истории «Манчестер Юнайтед».



«Рой Кин», — ответил экс-центрбек на вопрос подписчика в «Твиттере».



Ирландский полузащитник выступал за «МЮ» с 1993 по 2005 год. За это время Кин провёл 471 матч в футболке «красных дьяволов», в которых забил 51 гол и отдал 30 результативных передач. Вместе в «Манчестер Юнайтед» Рой семь раз побеждал в английской Премьер-лиге, один раз брал Лигу Чемпионов УЕФА, по четыре раза становился обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а также выигрывал Межконтинентальный кубок. С 1991 по 2005 год хавбек играл за сборную Ирландии.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.