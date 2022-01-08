Голы Вернера и Лукаку помогли «Челси» разгромить «Честерфилд» в Кубке Англии — 5:1

«Челси» одержал победу над «Честерфилдом» в 1/32 финала Кубка Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В первом тайме подопечные Томаса Тухеля забили четыре безответных гола в ворота соперников. Мячи на счету Тимо Вернера, Каллума Хадсона-Одои, Ромелу Лукаку и Андреаса Кристенсена. Во второй половине игры Хаким Зиеш сделал счёт 5:0, реализовав пенальти. «Честерфилд» отыграл один мяч в концовке матча усилиями Акваси Асанте.

Таким образом, «Челси» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, а «Честерфилд» завершил участие в турнире.



Действующим победителем Кубка Англии является «Лестер», который в финале прошлого розыгрыша обыграл «Челси» со счётом 1:0.