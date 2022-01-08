Мерсон: о Рангнике говорили так, будто он гений и изобрёл футбол. Но «МЮ» так же плох

Экс-нападающий «Арсенала» и сборной Англии Пол Мерсон высказался о работе Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».



«Я вообще не уверен насчёт Ральфа Рангника. Он пришёл, и все говорили о нём так, будто он изобрёл футбол и является каким-то гением. Но «Юнайтед» так же плох, как и при Уле-Гуннаре Сульшере! Ничего ведь не изменилось, не так ли? Давайте будем честны.



Что не так с «МЮ»? Да всё! Пригласить Рангника – это был простой вариант, руководство клуба поленилось. Игроки знают, что долго он не будет тренером. Нужно было разобраться с этим, когда Сульшера увольняли. Теперь я не знаю, как всё исправить», — цитирует Рангника Daily Star.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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