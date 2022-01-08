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Экс-тренер «Локомотива» Билич расторг контракт с китайской командой спустя год

Экс-тренер «Локомотива» Билич расторг контракт с китайской командой спустя год
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Главный тренер «Бэйцзин Гоань» Славен Билич покинул команду. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба китайской команды на официальном сайте.

53-летний хорватский специалист возглавил «Бэйцзин Гоань» в январе 2021 года, подписав контракт до конца 2022-го. Под руководством Билича команда провела 22 матча, из которых выиграла девять, шесть сыграла вничью и семь проиграла. По сообщениям, Билич попросил китайскую команду освободить его от контракта, потому что специалист хочет вернуться в Европу и быть с семьёй в период коронавируса. В «Бэйцзин Гоань» пошли навстречу главному тренеру.

Напомним, Билич с июля 2012 по июнь 2013 года был главным тренером московского «Локомотива».

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