Экс-тренер «Локомотива» Билич расторг контракт с китайской командой спустя год

Главный тренер «Бэйцзин Гоань» Славен Билич покинул команду. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба китайской команды на официальном сайте.

53-летний хорватский специалист возглавил «Бэйцзин Гоань» в январе 2021 года, подписав контракт до конца 2022-го. Под руководством Билича команда провела 22 матча, из которых выиграла девять, шесть сыграла вничью и семь проиграла. По сообщениям, Билич попросил китайскую команду освободить его от контракта, потому что специалист хочет вернуться в Европу и быть с семьёй в период коронавируса. В «Бэйцзин Гоань» пошли навстречу главному тренеру.



Напомним, Билич с июля 2012 по июнь 2013 года был главным тренером московского «Локомотива».