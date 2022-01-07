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Йебоа, которым интересовался «Локомотив», перейдёт в «Дженоа»

Йебоа, которым интересовался «Локомотив», перейдёт в «Дженоа»
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Итальянский «Дженоа» достиг договорённости о переходе нападающего австрийского клуба «Штурм Грац» Келвина Йебоа. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что 21-летний Йебоа входит в сферу интересов московского «Локомотива». Итальянец ганского происхождения находился в шорт-листе железнодорожников.

Йебоа выступает за «Штурм» с февраля 2021 года, перейдя из «Тироля» за € 550 тыс. Нынешняя рыночная стоимость итальянского нападающего, по данным Transfermartkt, составляет € 4 млн. Действующее соглашение футболиста со «Штурмом» истекает в июне 2024 года.

Йебоа должен стать первым трансфером «Дженоа» под руководством украинского специалиста Андрея Шевченко.

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