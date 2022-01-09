Винисиус прокомментировал разгромную победу «Реала» в матче с «Валенсией»

Нападающий «Реала» Винисиус прокомментировал разгромную победу команды в матче с «Валенсией» (4:1) в 20-м туре чемпионата Испании. В этой встрече Винисиус оформил дубль.

«Жить так – огромная радость, для меня это мечта. Играю за «Реал», а «Бернабеу» поёт мое имя. Я хочу продолжать играть здесь ещё много лет, чтобы меня каждый день вдохновляли, чтобы в полной мере обрести эту уверенность. Я должен продолжать работать и совершенствоваться, делать великие дела в этом году и в течение многих лет в Мадриде. Я всегда хочу адаптироваться, чтобы помочь команде. Если Тони Кроос, Каземиро и Лука Модрич будут играть так, как сегодня, мы всегда будем побеждать. Они провели отличную игру», — приводит слова Винисиуса Ge Globo.

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«Реал» набрал 49 очков в 21 игре испанской Примеры и занимает 1-е место в турнирной таблице. «Валенсия» с 28 очками расположилась на 9-м месте в таблице.