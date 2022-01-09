Карим Бензема: горжусь, что забил 300 голов в лучшем клубе мира

Нападающий «Реала» Карим Бензема после матча 20-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (1:4) прокомментировал достижение отметки в 300 голов за мадридский клуб.



«Я горжусь тем, что достиг этой отметки. Я счастлив, потому что сделал это в лучшем клубе мира», — приводит слова Бензема Movistar.

Больше Бензема в «Реале» отличились лишь Альфредо Ди Стефано (308), Рауль (323) и Криштиану Роналду (450). 34-летний французский футболист стал игроком мадридского «Реала» летом 2009 года.

Мадридский «Реал» набрал 49 очков в 21 игре испанской Примеры и занимает 1-е место в турнирной таблице. «Валенсия» с 28 очками расположилась на 9-м месте в таблице.

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